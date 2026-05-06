Підступний тест ПДР: яка траєкторія повороту дозволена

Задача з тем про початок руху і зміну його напрямку та про перевагу маршрутних транспортних засобів. Водій білого авто має намір повернути праворуч. Над дорогою, на яку повертає авто, встановлено знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів". Смуга відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки. Водію запропоновано три траєкторії: поворот одразу у ліву смугу (1); в'їзд у крайню праву смугу з подальшим перелаштуванням у ліву (2); рух далі по смузі для маршрутних транспортних засобів (3). За якою траєкторією дозволено поворот праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

За траєкторіями 1 та 3. Лише за траєкторією 1. За будь-якою з траєкторій. За жодною з траєкторій. За траєкторіями 1 та 2. Лише за траєкторією 2

Розбір задачі

Згідно з пунктом 10.5 ПДР, поворот праворуч слід виконувати в крайню праву смугу. Тому траєкторія 1 заборонена.

Пункт 17.1 ПДР забороняє рух смугою для маршрутних транспортних засобів інших ТЗ (окрім таксі, велосипедистів, мопедів та двоколісних мотоциклів без бокових причепів). Отже, траєкторія 3 також заборонена.

Згідно з пунктом 17.2 ПДР, якщо смуга для маршрутних транспортних засобів відокремлена переривчастою лінією, водій, який повертає праворуч, може виконувати маневр саме через цю смугу. Після в'їзду на праву смугу водій зобов'язаний одразу перелаштуватися ліворуч. Тобто траєкторія 2 є єдиною дозволеною.

Правильна відповідь №6

