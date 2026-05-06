Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Коварный тест ПДД: какая траектория поворота разрешена

Коварный тест ПДД: какая траектория поворота разрешена

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 20:10
Коварный тест ПДД: какая траектория поворота разрешена
Схемы движения авто на перекрестке. Рисунок: "Керманич"

Задача по темам о начале движения и изменении его направления и о преимуществе маршрутных транспортных средств. Водитель белого авто намерен повернуть направо. Над дорогой, на которую поворачивает авто, установлен знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств". Полоса отделена прерывистой линией дорожной разметки. Водителю предложено три траектории: поворот сразу в левую полосу (1); въезд в крайнюю правую полосу с последующей перестройкой в левую (2); движение дальше по полосе для маршрутных транспортных средств (3). По какой траектории разрешен поворот направо в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задания и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. По траекториям 1 и 3.
  2. Только по траектории 1.
  3. По любой из траекторий.
  4. Ни по одной из траекторий.
  5. По траекториям 1 и 2.
  6. Только по траектории 2

Разбор задачи

Тест ПДР про поворот праворуч

Согласно пункту 10.5 ПДД, поворот направо следует выполнять в крайнюю правую полосу. Поэтому траектория 1 запрещена.

Пункт 17.1 ПДД запрещает движение по полосе для маршрутных транспортных средств других ТС (кроме такси, велосипедистов, мопедов и двухколесных мотоциклов без боковых прицепов). Следовательно, траектория 3 также запрещена.

Читайте также:

Согласно пункту 17.2 ПДД, если полоса для маршрутных транспортных средств отделена прерывистой линией, водитель, который поворачивает направо, может выполнять маневр именно через эту полосу. После въезда на правую полосу водитель обязан сразу перестроиться налево. То есть траектория 2 является единственной разрешенной.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации