Коварный тест ПДД: какая траектория поворота разрешена

Схемы движения авто на перекрестке. Рисунок: "Керманич"

Задача по темам о начале движения и изменении его направления и о преимуществе маршрутных транспортных средств. Водитель белого авто намерен повернуть направо. Над дорогой, на которую поворачивает авто, установлен знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств". Полоса отделена прерывистой линией дорожной разметки. Водителю предложено три траектории: поворот сразу в левую полосу (1); въезд в крайнюю правую полосу с последующей перестройкой в левую (2); движение дальше по полосе для маршрутных транспортных средств (3). По какой траектории разрешен поворот направо в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задания и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

По траекториям 1 и 3. Только по траектории 1. По любой из траекторий. Ни по одной из траекторий. По траекториям 1 и 2. Только по траектории 2

Разбор задачи

Согласно пункту 10.5 ПДД, поворот направо следует выполнять в крайнюю правую полосу. Поэтому траектория 1 запрещена.

Пункт 17.1 ПДД запрещает движение по полосе для маршрутных транспортных средств других ТС (кроме такси, велосипедистов, мопедов и двухколесных мотоциклов без боковых прицепов). Следовательно, траектория 3 также запрещена.

Согласно пункту 17.2 ПДД, если полоса для маршрутных транспортных средств отделена прерывистой линией, водитель, который поворачивает направо, может выполнять маневр именно через эту полосу. После въезда на правую полосу водитель обязан сразу перестроиться налево. То есть траектория 2 является единственной разрешенной.

Правильный ответ №6

