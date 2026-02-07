Тест ПДР: чи дозволено обгін повільної вантажівки через суцільну лінію?

Вантажівка на дорозі перед знаком "Обгін заборонено". Малюнок: Exist.ua

Задача на знання вимог дорожніх знаків та розмітки. Чи дозволено водієві виконати обгін вантажного автомобіля, якщо він рухається зі швидкістю менш як 30 км/год у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На ділянці дороги встановлений знак 3.25 "Обгін заборонено". Він забороняється обгін, за винятком поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менше як 30 км/год.

На дорозі нанесена вузька суцільна лінія. Це розмітка 1.1, яку перетинати забороняється. Але за умови забезпечення безпеки дорожнього руху, дозволяється перетинати цю лінію для об’їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об’їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: