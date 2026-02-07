Видео
Україна
Видео

Интересный тест ПДД — можно ли выполнить обгон

Дата публикации 7 февраля 2026 14:30
Тест ПДД: разрешен ли обгон медленного грузовика через сплошную линию?
Грузовик на дороге перед знаком "Обгон запрещен". Рисунок: Exist.ua

Задача на знание требований дорожных знаков и разметки. Разрешено ли водителю выполнить обгон грузового автомобиля, если он движется со скоростью менее 30 км/ч в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений обгін

На участке дороги установлен знак 3.25 "Обгон запрещен". Он запрещает обгон, за исключением одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

На дороге нанесена узкая сплошная линия. Это разметка 1.1, которую пересекать запрещается. Но при условии обеспечения безопасности дорожного движения, разрешается пересекать эту линию для объезда неподвижного препятствия, размеры которого не позволяют осуществить его безопасный объезд, не пересекая эту линию, а также обгона одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Правильный ответ

№1

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
