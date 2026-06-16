Хитрый тест ПДД: разрешен ли водителю обгон
Задача на тему обгона. На регулируемом перекрестке работает светофор и горит зеленый сигнал. Водитель серого автомобиля включил левый поворотник и намеревается обогнать мотоцикл с боковым прицепом, который движется впереди него. Встречная полоса движения свободна. Разрешается ли водителю совершить обгон в ситуации, изображенной на рисунке?
Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается, если мотоцикл впереди движется со скоростью менее 30 км/ч.
- Разрешается при отсутствии других транспортных средств.
- Условия, указанные в вариантах 2 и 3.
- Запрещается.
Разбор задачи
Правила дорожного движения предусматривают возможность отступать от требований некоторых знаков или линий разметки, если впереди движется одиночное транспортное средство со скоростью менее 30 км/ч. Однако эта норма не касается правил выполнения маневров на перекрестках.
Согласно пункту 14.6 (а) ПДД, на перекрестках обгон категорически запрещен. Этот запрет является абсолютным и действует на любых перекрестках: регулируемых или нерегулируемых, независимо от текущей скорости попутного транспорта.
Правильный ответ №5
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