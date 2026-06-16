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Главная Авто Хитрый тест ПДД: разрешен ли водителю обгон

Хитрый тест ПДД: разрешен ли водителю обгон

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 20:40
Хитрый тест ПДД: разрешен ли водителю обгон
Схема обгона мотоцикла автомобилем. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на тему обгона. На регулируемом перекрестке работает светофор и горит зеленый сигнал. Водитель серого автомобиля включил левый поворотник и намеревается обогнать мотоцикл с боковым прицепом, который движется впереди него. Встречная полоса движения свободна. Разрешается ли водителю совершить обгон в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается, если мотоцикл впереди движется со скоростью менее 30 км/ч.
  3. Разрешается при отсутствии других транспортных средств.
  4. Условия, указанные в вариантах 2 и 3.
  5. Запрещается.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений обгін

Правила дорожного движения предусматривают возможность отступать от требований некоторых знаков или линий разметки, если впереди движется одиночное транспортное средство со скоростью менее 30 км/ч. Однако эта норма не касается правил выполнения маневров на перекрестках.

Согласно пункту 14.6 (а) ПДД, на перекрестках обгон категорически запрещен. Этот запрет является абсолютным и действует на любых перекрестках: регулируемых или нерегулируемых, независимо от текущей скорости попутного транспорта.

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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