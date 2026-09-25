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Главная Авто Тест ПДД для внимательных: куда может ехать грузовик

Тест ПДД для внимательных: куда может ехать грузовик

Ua ru
25 сентября 2026 20:40
Каверзный тест ПДД: какие направления движения разрешены грузовику
Варианты движения грузовика. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований дорожной разметки и по темам о начале движения и изменении его направления, а также о расположении транспортных средств на дороге. Водителю грузовика предложены три траектории для дальнейшего движения: прямо, налево и разворот. Какие направления ему разрешены в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Только налево.
  4. Налево и в обратном направлении.
  5. Все направления допускаются.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди можна їхати

Грузовик подъезжает к перекрестку дороги с четырьмя полосами движения в одном направлении, занимая третью (вторую слева) полосу.

Согласно горизонтальной дорожной разметке 1.18 "Направления движения по полосам", с этой полосы разрешено движение прямо и поворот налево. Однако следует учитывать другие требования ПДД для каждого из направлений.

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В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, разворот разрешается выполнять только из крайнего левого положения на проезжей части. Грузовик находится не в крайней левой полосе, поэтому разворот запрещен.

Поворот налево разрешен, поскольку выполняется в соответствии с указаниями разметки 1.18.

Согласно пункту 11.2 ПДД, на дорогах, имеющих две и более полосы движения в одном направлении, крайние левые полосы разрешается занимать только в том случае, если правые заняты, либо для перестройки перед поворотом налево или разворотом. Правая часть дороги свободна, поэтому двигаться прямо по этой полосе водителю запрещено.

Следовательно, единственным разрешенным направлением движения для грузовика в данной ситуации является поворот налево.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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