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Головна Авто Складний тест ПДР: за якою траєкторією можливий рух авто

Складний тест ПДР: за якою траєкторією можливий рух авто

Ua ru
26 вересня 2026 19:40
Цікавий тест ПДР: куди дозволено продовжити рух водієві
Білий фургон перед перехрестям. Малюнок: Керманич

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків. Водію білого фургона на перехресті пропонують чотири напрямки для подальшого проїзду: праворуч, прямо, ліворуч та розворот. Куди йому дозволено продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

  1. Лише прямо.
  2. Прямо та праворуч.
  3. Прямо та ліворуч.
  4. Прямо та на розворот.
  5. Праворуч, ліворуч та на розворот.
  6. У будь-якому напрямку.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди можна їхати

Білий фургон рухається ділянкою дороги. Праворуч і ліворуч від нього розташовані заїзди у двори житлових будинків.

Праворуч від дороги встановлено наказовий дорожній знак 4.1 "Рух прямо". Згідно з розділом 33 ПДР, якщо цей знак встановлено на початку дороги або за перехрестям, його дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. При цьому знак не забороняє поворот праворуч на прилеглі до дороги території.

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Згідно з пунктом 1.10 ПДР, двори вважаються прилеглими територіями.

Таким чином, дія знака 4.1 поширюється прямолінійно до перехрестя, забороняючи розворот та поворот ліворуч (у лівий двір), але залишає водієві можливість продовжити рух прямо або повернути праворуч у прилеглий двір.

Правильна відповідь №2

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авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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