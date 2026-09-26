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Главная Авто Сложный тест ПДД: по какой траектории может двигаться авто

Сложный тест ПДД: по какой траектории может двигаться авто

Ua ru
26 сентября 2026 19:40
Интересный тест ПДД: куда водителю разрешено продолжить движение
Белый фургон перед перекрестком. Рисунок: Керманич

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков. Водителю белого фургона на перекрестке предлагаются четыре направления для дальнейшего движения: направо, прямо, налево и разворот. Куда ему разрешено продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

  1. Только прямо.
  2. Прямо и направо.
  3. Прямо и налево.
  4. Прямо и на разворот.
  5. Направо, налево и на разворот.
  6. В любом направлении.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди можна їхати

Белый фургон движется по участку дороги. Справа и слева от него расположены подъезды во дворы жилых домов.

Справа от дороги установлен предписывающий дорожный знак 4.1 "Движение прямо". Согласно разделу 33 ПДД, если этот знак установлен в начале дороги или за перекрестком, его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка. При этом знак не запрещает поворот направо на прилегающие к дороге территории.

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Согласно пункту 1.10 ПДД, дворы считаются прилегающими территориями.

Таким образом, действие знака 4.1 распространяется прямолинейно до перекрестка, запрещая разворот и поворот налево (в левый двор), но оставляет водителю возможность продолжить движение прямо или повернуть направо в прилегающий двор.

Правильный ответ № 2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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