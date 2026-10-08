Сложный тест ПДД о направлениях движения: 70% ошибаются

Белое авто на Т-образном перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков и табличек к ним, а также по теме о начале движения и смену его направления. На перекрестке водителю белой легковушки предлагаются три направления: прямо, поворот налево и разворот. Куда ему разрешено ехать в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только прямо. Прямо и разворот. Прямо и налево. Только налево. Только разворот. Налево и разворот.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля находится перед перекрестком в крайней правой полосе и видит дорожный знак 1.26 "Двустороннее движение" с табличкой 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Они предупреждают, что дорога с двусторонним движением начнется через 800 м. Это означает, что в данный момент водитель движется по дороге с односторонним движением, которая имеет две полосы.

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Следовательно, разворот категорически запрещен, ведь этот маневр приведет к движению против общего потока по встречной полосе.

Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом налево водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее левое положение. Белый автомобиль стоит в крайней правой полосе, поэтому поворачивать налево водителю запрещено.

Правильный ответ №1

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