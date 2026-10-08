Сложный тест ПДД о направлениях движения: 70% ошибаются

Сложный тест ПДД, где ошибаются 70%: куда разрешено движение авто
Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков и табличек к ним, а также по теме о начале движения и смену его направления. На перекрестке водителю белой легковушки предлагаются три направления: прямо, поворот налево и разворот. Куда ему разрешено ехать в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только прямо.
- Прямо и разворот.
- Прямо и налево.
- Только налево.
- Только разворот.
- Налево и разворот.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля находится перед перекрестком в крайней правой полосе и видит дорожный знак 1.26 "Двустороннее движение" с табличкой 7.1.1 "Расстояние до объекта".
Они предупреждают, что дорога с двусторонним движением начнется через 800 м. Это означает, что в данный момент водитель движется по дороге с односторонним движением, которая имеет две полосы.
Следовательно, разворот категорически запрещен, ведь этот маневр приведет к движению против общего потока по встречной полосе.
Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом налево водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее левое положение. Белый автомобиль стоит в крайней правой полосе, поэтому поворачивать налево водителю запрещено.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения: