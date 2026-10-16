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Главная Авто Тест ПДД на перекрестке: кого пропускает водитель белого автомобиля

Тест ПДД на перекрестке: кого пропускает водитель белого автомобиля

Ua ru
16 октября 2026 20:40
Сложный тест по ПДД: кто кому должен уступить дорогу на перекрестке
Проезд автомобилями и трамваями через регулируемый перекресток. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему о проезде перекрестков. На перекрёстке белый автомобиль поворачивает налево, красный — направо, а трамвай едет прямо. Кому из участников движения должен уступить дорогу водитель белого автомобиля в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только водителю красного автомобиля.
  2. Только водителю трамвая.
  3. Должен уступить дорогу обоим.
  4. Не должен уступать дорогу никому.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

На перекрестке работает светофор, на котором горит зеленый сигнал. Согласно пункту 16.1 ПДД, перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета, в частности 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги", не действуют.

Согласно пункту 16.6 ПДД, поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале светофора, водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо.

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Таким образом, белый автомобиль поворачивает налево и обязан уступить дорогу как встречному трамваю, так и красной машине, поворачивающей направо.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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