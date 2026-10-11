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Главная Авто Сложный тест ПДД на перекрестке с трамваями: какова очередность проезда

Сложный тест ПДД на перекрестке с трамваями: какова очередность проезда

Ua ru
11 октября 2026 19:40
Тест ПДД на сложном перекрестке: кто проедет предпоследним
Траектории движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о проезде перекрестков, а также на знание требований знаков приоритета. На нерегулируемом перекрестке встретились шесть транспортных средств, среди которых два трамвая и четыре автомобиля. Какое из них проедет участок предпоследним в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Серый автомобиль.
  2. Серый автомобиль вместе с синим.
  3. Зеленый автомобиль.
  4. Зеленый автомобиль вместе с оранжевым трамваем.
  5. Красный автомобиль.
  6. Серый автомобиль вместе с красным трамваем.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

На перекрестке отсутствует светофор, поэтому очередность разъезда определяют знаки приоритета: 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".

Согласно знакам, на главной дороге находятся красный трамвай, красный и синий автомобили. В соответствии с пунктом 16.11 ПДД, на равнозначных дорогах трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами независимо от направления движения. Поэтому красный трамвай и красный автомобиль проезжают первыми, поскольку их траектории не пересекаются.

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Синий автомобиль проезжает за ними, поскольку должен пропустить красную машину, которая является для него помехой справа (пункт 16.12 ПДД).

На второстепенной дороге остаются оранжевый трамвай, зеленый и серый автомобили. Трамвай имеет абсолютное преимущество перед нерельсовыми автомобилями на равнозначной второстепенной дороге. Зеленый автомобиль является помехой справа для серого, поэтому зеленый проедет раньше серого (пункт 16.12 ПДД).

Поскольку траектории движения зеленого автомобиля и оранжевого трамвая не пересекаются, они проезжают перекресток одновременно. Водитель серого автомобиля совершает маневр последним.

Следовательно, предпоследними перекресток проезжают оранжевый трамвай и зеленый автомобиль.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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