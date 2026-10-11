Тест ПДР на складному перехресті: хто проїде передостаннім

Траєкторії руху ТЗ на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть, а також на знання вимог знаків пріоритету. На нерегульованому перехресті зустрілися шість транспортних засобів, серед яких два трамваї та чотири автомобілі. Який з них проїде ділянку передостаннім у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Сірий автомобіль. Сірий автомобіль разом з синім. Зелений автомобіль. Зелений автомобіль разом з оранжевим трамваєм. Червоний автомобіль. Сірий автомобіль разом з червоним трамваєм.

Розбір задачі

На перехресті відсутній світлофор, тому черговість роз'їзду визначають знаки пріоритету: 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".

Згідно зі знаками, на головній дорозі перебувають червоний трамвай, червоний та синій автомобілі. Відповідно до пункту 16.11 ПДР, на рівнозначних дорогах трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами незалежно від напрямку руху. Тому червоний трамвай і червоний автомобіль проїжджають першими, позаяк їхні траєкторії не перетинаються.

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Синій автомобіль проїжджає за ними, позаяк має пропустити червону машину, яка є для нього перешкодою праворуч (пункт 16.12 ПДР).

На другорядній дорозі залишаються оранжевий трамвай, зелений та сірий автомобілі. Трамвай має абсолютну перевагу перед нерейковими авто на рівнозначній другорядній дорозі. Зелений автомобіль є перешкодою праворуч для сірого, тому зелений проїде раніше сірого (пункт 16.12 ПДР).

Позаяк траєкторії руху зеленого автомобіля та оранжевого трамвая не перетинаються, вони проїжджають перехрестя одночасно. Водій сірого автомобіля здійснює маневр останнім.

Отже, передостанніми перехрестя проїжджають оранжевий трамвай та зелений автомобіль.

Правильна відповідь №4

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