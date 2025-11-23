Відео
Відео

Тест ПДР на перехресті — кого не потрібно пропускати

Тест ПДР на перехресті — кого не потрібно пропускати

Дата публікації: 23 листопада 2025 11:45
Оновлено: 23:28
Тест ПДР: кого не потрібно пропускати на перехресті
Хто поступиться? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Кому ви маєте поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Легковому автомобілю.
  2. Вантажівці.
  3. Обидвом транспортним засобам.
  4. Нікому.

Розбір задачі

Тест з ПДР: кому ви маєте дати дорогу?

Водії усіх транспортних засобів проїжджають прямо. Згідно зі знаками пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на другорядних дорогах винаходитесь ви, а також водій вантажівки. На головній дорозі перебуває водій чорного автомобіля, який проїде перехрестя першим.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Водій вантажівки проїде перехрестя останнім, адже ви наближаєтеся до нього з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
