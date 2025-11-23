Видео
Видео

Тест ПДД на перекрестке — кого не нужно пропускать

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 11:45
обновлено: 23:28
Тест ПДД: кого не нужно пропускать на перекрестке
Кто уступит? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Кому вы должны уступить в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Легковому автомобилю.
  2. Грузовику.
  3. Обоим транспортным средствам.
  4. Никому.

Разбор задачи

Тест з ПДР: кому ви маєте дати дорогу?

Водители всех транспортных средств проезжают прямо. Согласно знакам приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", на второстепенных дорогах находитесь вы, а также водитель грузовика. На главной дороге находится водитель черного автомобиля, который проедет перекресток первым.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водитель грузовика проедет перекресток последним, ведь вы приближаетесь к нему с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
