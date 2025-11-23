Тест ПДД: кого не нужно пропускать на перекрестке

Кто уступит? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Кому вы должны уступить в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Легковому автомобилю. Грузовику. Обоим транспортным средствам. Никому.

Разбор задачи

Водители всех транспортных средств проезжают прямо. Согласно знакам приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", на второстепенных дорогах находитесь вы, а также водитель грузовика. На главной дороге находится водитель черного автомобиля, который проедет перекресток первым.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водитель грузовика проедет перекресток последним, ведь вы приближаетесь к нему с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№1

