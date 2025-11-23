Тест ПДД: кого не нужно пропускать на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — кого не нужно пропускать
Задача по теме о проезде перекрестков. Кому вы должны уступить в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Легковому автомобилю.
- Грузовику.
- Обоим транспортным средствам.
- Никому.
Разбор задачи
Водители всех транспортных средств проезжают прямо. Согласно знакам приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", на второстепенных дорогах находитесь вы, а также водитель грузовика. На главной дороге находится водитель черного автомобиля, который проедет перекресток первым.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Водитель грузовика проедет перекресток последним, ведь вы приближаетесь к нему с правой стороны.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Правильный ответ
№1
