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Головна Авто Тест ПДР на перехресті: хто має поступитися дорогою

Тест ПДР на перехресті: хто має поступитися дорогою

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 20:40
Тест ПДР про пріоритет на рівнозначній головній дорозі
Схема проїзду перехрестя. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть. На нерегульованому перехресті перетинаються траєкторії руху синього легкового автомобіля, що їде прямо, та трамвая, який повертає праворуч. Водій якого транспортного засобу повинен дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій легкового автомобіля.
  2. Водій трамвая.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто проїде першим

Перед обома учасниками руху встановлено дорожній знак 2.3 "Головна дорога". Це свідчить про те, що вони перебувають у рівнозначних умовах на головній дорозі.

Згідно з пунктом 16.12 ПДР, на будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух.

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Той факт, що синій автомобіль їде прямо без зміни напрямку, а трамвай маневрує та повертає, не позбавляє рейковий транспорт його пріоритету в рівнозначних умовах.

Таким чином, саме водій синього легкового автомобіля зобов'язаний пропустити рейковий транспорт.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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