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Тест ПДД на перекрестке: кто должен уступить дорогу

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 20:40
Тест ПДД о приоритете на равнозначной главной дороге
Схема проезда перекрестка. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о проезде перекрестков. На нерегулируемом перекрестке пересекаются траектории движения синего легкового автомобиля, движущегося прямо, и трамвая, поворачивающего направо. Водитель какого транспортного средства должен уступить дорогу в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ и разбор задачи дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель легкового автомобиля.
  2. Водитель трамвая.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто проїде першим

Перед обоими участниками движения установлен дорожный знак 2.3 "Главная дорога". Это свидетельствует, что они находятся в равнозначных условиях на главной дороге.

Согласно пункту 16.12 ПДД, на любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, за исключением перекрестков, где организовано круговое движение.

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Тот факт, что синий автомобиль едет прямо без изменения направления, а трамвай маневрирует и поворачивает, не лишает рельсовый транспорт его приоритета при равных условиях.

Таким образом, именно водитель синего легкового автомобиля обязан пропустить рельсовый транспорт.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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