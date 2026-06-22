Тест ПДД о приоритете на равнозначной главной дороге

Тест ПДД на перекрестке: кто должен уступить дорогу
Задача по теме о проезде перекрестков. На нерегулируемом перекрестке пересекаются траектории движения синего легкового автомобиля, движущегося прямо, и трамвая, поворачивающего направо. Водитель какого транспортного средства должен уступить дорогу в ситуации, изображенной на рисунке?
Правильный ответ и разбор задачи дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель легкового автомобиля.
- Водитель трамвая.
Разбор задачи
Перед обоими участниками движения установлен дорожный знак 2.3 "Главная дорога". Это свидетельствует, что они находятся в равнозначных условиях на главной дороге.
Согласно пункту 16.12 ПДД, на любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, за исключением перекрестков, где организовано круговое движение.
Тот факт, что синий автомобиль едет прямо без изменения направления, а трамвай маневрирует и поворачивает, не лишает рельсовый транспорт его приоритета при равных условиях.
Таким образом, именно водитель синего легкового автомобиля обязан пропустить рельсовый транспорт.
Правильный ответ №1
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