Тест ПДР: хто проїде на перехресті останнім

Тест ПДР на перехресті — хто має поступитися
Задача з тем про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв зобовʼязаний дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
Розбір задачі
На перехресті водій червоного автомобіля проїжджає прямо, а водій синього — повертає ліворуч. Водій червоного бачить перед собою знак 2.3 "Головна дорога", а водій синього — 2.1 "Дати дорогу". Але наразі це не має жодного значення, адже на перехресті працює світлофор.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Для водія синьої машини світить зелений сигнал в основній секції, а для водія червоного — зелена стрілка з додаткової секції при основному червоному.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Правильна відповідь
№2
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