Тест ПДД: кто проедет на перекрестке последним

Кто последний? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о проезде перекрестков и регулировании дорожного движения. Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля проезжает прямо, а водитель синего — поворачивает налево. Водитель красного видит перед собой знак 2.3 "Главная дорога", а водитель синего — 2.1 "Уступить дорогу". Но сейчас это не имеет никакого значения, ведь на перекрестке работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Для водителя синей машины светит зеленый сигнал в основной секции, а для водителя красного — зеленая стрелка из дополнительной секции при основном красном.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ

№2

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