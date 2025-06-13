Тест ПДД: кто проедет на перекрестке последним

Тест ПДД на перекрестке — кто должен уступить
Задача по темам о проезде перекрестков и регулировании дорожного движения. Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке водитель красного автомобиля проезжает прямо, а водитель синего — поворачивает налево. Водитель красного видит перед собой знак 2.3 "Главная дорога", а водитель синего — 2.1 "Уступить дорогу". Но сейчас это не имеет никакого значения, ведь на перекрестке работает светофор.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Для водителя синей машины светит зеленый сигнал в основной секции, а для водителя красного — зеленая стрелка из дополнительной секции при основном красном.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Правильный ответ
№2
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