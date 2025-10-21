Відео
Тест ПДР на перехресті — хто має перевагу

Тест ПДР на перехресті — хто має перевагу

Дата публікації: 21 жовтня 2025 07:35
Оновлено: 09:52
Експрес-тест ПДР: хто кого пропускає
Хто останній? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Хто проїде ділянку дороги першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій чорного автомобіля
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має поступитися на перехресті?

На перехресті водій червоного автомобіля повертає ліворуч, а водій чорної машини — праворуч зі зустрічного напрямку.

На перехресті водій червонго авто бачить перед собою знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Але це не має жодного значення, адже працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тому саме водій червоного автомобіля має поступитися водію чорної машини та проїде перехрестя другим.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
