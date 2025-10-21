Видео
Видео

Тест ПДД на перекрестке — кто имеет преимущество

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 07:35
обновлено: 09:52
Экспресс-тест ПДД: кто кого пропускает
Кто последний? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кто проедет участок дороги первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель черного автомобиля
  2. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто має поступитися на перехресті?

На перекрестке водитель красного автомобиля поворачивает налево, а водитель черной машины — направо со встречного направления.

На перекрестке водитель красного авто видит перед собой знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Но это не имеет никакого значения, ведь работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Поэтому именно водитель красного автомобиля должен уступить водителю черной машины и проедет перекресток вторым.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
