Экспресс-тест ПДД: кто кого пропускает

Тест ПДД на перекрестке — кто имеет преимущество
Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кто проедет участок дороги первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель черного автомобиля
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке водитель красного автомобиля поворачивает налево, а водитель черной машины — направо со встречного направления.
На перекрестке водитель красного авто видит перед собой знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Но это не имеет никакого значения, ведь работает светофор.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Поэтому именно водитель красного автомобиля должен уступить водителю черной машины и проедет перекресток вторым.
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!