Экспресс-тест ПДД: кто кого пропускает

Кто последний? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кто проедет участок дороги первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Водитель черного автомобиля Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля поворачивает налево, а водитель черной машины — направо со встречного направления.

На перекрестке водитель красного авто видит перед собой знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Но это не имеет никакого значения, ведь работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Поэтому именно водитель красного автомобиля должен уступить водителю черной машины и проедет перекресток вторым.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№1

