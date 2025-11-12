Тест ПДР: хто порушує правила на круговому перехресті

Хто неправий? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв правильно зайняв смугу для в'їзду на кругове перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій білого автомобіля. Обидва водії.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля має намір заїхати на коло з лівої смуги, а водій червоного — з правої.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, або напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Отже, заїжджати на кругове перехрестя можна з будь якої смуги.

Правильна відповідь

№3

