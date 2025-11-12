Видео
Тест ПДД на круговом перекрестке — кто нарушит правила

Дата публикации 12 ноября 2025 07:35
обновлено: 14:27
Тест ПДД: кто нарушает правила на круговом перекрестке
Кто не прав? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей правильно занял полосу для въезда на круговой перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Оба водителя.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто правильно заїжджає на кругове перехрестя?

Водитель белого автомобиля намерен заехать на круг с левой полосы, а водитель красного - с правой.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, или направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Следовательно, заезжать на круговой перекресток можно с любой полосы.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
