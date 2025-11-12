Тест ПДД: кто нарушает правила на круговом перекрестке

Тест ПДД на круговом перекрестке — кто нарушит правила
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей правильно занял полосу для въезда на круговой перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Оба водителя.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля намерен заехать на круг с левой полосы, а водитель красного - с правой.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, или направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".
Следовательно, заезжать на круговой перекресток можно с любой полосы.
Правильный ответ
№3
