Тест ПДД: кто нарушает правила на круговом перекрестке

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей правильно занял полосу для въезда на круговой перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель белого автомобиля. Оба водителя.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля намерен заехать на круг с левой полосы, а водитель красного - с правой.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, или направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Следовательно, заезжать на круговой перекресток можно с любой полосы.

Правильный ответ

№3

