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Головна Авто Тест ПДР на кільці, в якому помиляються 53%: хто за ким проїде

Тест ПДР на кільці, в якому помиляються 53%: хто за ким проїде

Ua ru
3 вересня 2026 20:40
Непростий тест ПДР: яка черговість руху на кільці
Схеми руху авто на колі. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Кругове перехрестя позначене дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух". Білий автомобіль лише в'їжджає на кільце, а червоний та синій вже рухаються по ньому. У якому порядку водії проїдуть коло у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Білий автомобіль, червоний, синій.
  2. Білий автомобіль, синій, червоний.
  3. Червоний автомобіль, синій, білий.
  4. Червоний автомобіль, білий, синій.
  5. Синій автомобіль, білий, червоний.
  6. Синій автомобіль, червоний, білий.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

Відповідно до пункту 10.11 ПДР, в’їзд на перехрестя з круговим рухом передбачає надання дороги транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Позаяк знаки пріоритету або світлофори відсутні, водій білого автомобіля мусить дати дорогу обом авто на кільці та проїде останнім.

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Водії червоного та синього автомобілів вже знаходяться на колі та виконують одночасне перестроювання: синій повертає в ліву смугу, а червоний — у праву.

Згідно з пунктом 10.3 ПДР, за одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч.

У цій ситуації синій автомобіль є перешкодою праворуч для червоного.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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