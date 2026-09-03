Непростой тест ПДД: какова очередность движения на кольце

Схемы движения автомобиля на кольце. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кольцевой перекресток обозначен дорожным знаком 4.10 "Круговое движение". Белый автомобиль только въезжает на кольцо, а красный и синий уже движутся по нему. В каком порядке водители проедут круг в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Белый автомобиль, красный, синий. Белый автомобиль, синий, красный. Красный автомобиль, синий, белый. Красный автомобиль, белый, синий. Синий автомобиль, белый, красный. Синий автомобиль, красный, белый.

Разбор задачи

В соответствии с пунктом 10.11 ПДД, въезд на перекресток с круговым движением предполагает уступку дороги транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Поскольку знаки приоритета или светофоры отсутствуют, водитель белого автомобиля должен уступить дорогу обоим автомобилям на кольце и проехать последним.

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Водители красного и синего автомобилей уже находятся на кольце и одновременно меняют полосу движения: синий поворачивает в левую полосу, а красный — в правую.

Согласно пункту 10.3 ПДД, при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

В этой ситуации синий автомобиль является помехой справа для красного.

Правильный ответ №6

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