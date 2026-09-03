Непростой тест ПДД: какова очередность движения на кольце

Тест ПДД на кольце, в котором ошибаются 53%: кто за кем проедет
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кольцевой перекресток обозначен дорожным знаком 4.10 "Круговое движение". Белый автомобиль только въезжает на кольцо, а красный и синий уже движутся по нему. В каком порядке водители проедут круг в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Белый автомобиль, красный, синий.
- Белый автомобиль, синий, красный.
- Красный автомобиль, синий, белый.
- Красный автомобиль, белый, синий.
- Синий автомобиль, белый, красный.
- Синий автомобиль, красный, белый.
Разбор задачи
В соответствии с пунктом 10.11 ПДД, въезд на перекресток с круговым движением предполагает уступку дороги транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.
Поскольку знаки приоритета или светофоры отсутствуют, водитель белого автомобиля должен уступить дорогу обоим автомобилям на кольце и проехать последним.
Водители красного и синего автомобилей уже находятся на кольце и одновременно меняют полосу движения: синий поворачивает в левую полосу, а красный — в правую.
Согласно пункту 10.3 ПДД, при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
В этой ситуации синий автомобиль является помехой справа для красного.
Правильный ответ №6
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