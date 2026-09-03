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Главная Авто Тест ПДД на кольце, в котором ошибаются 53%: кто за кем проедет

Тест ПДД на кольце, в котором ошибаются 53%: кто за кем проедет

Ua ru
3 сентября 2026 20:40
Непростой тест ПДД: какова очередность движения на кольце
Схемы движения автомобиля на кольце. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кольцевой перекресток обозначен дорожным знаком 4.10 "Круговое движение". Белый автомобиль только въезжает на кольцо, а красный и синий уже движутся по нему. В каком порядке водители проедут круг в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Белый автомобиль, красный, синий.
  2. Белый автомобиль, синий, красный.
  3. Красный автомобиль, синий, белый.
  4. Красный автомобиль, белый, синий.
  5. Синий автомобиль, белый, красный.
  6. Синий автомобиль, красный, белый.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

В соответствии с пунктом 10.11 ПДД, въезд на перекресток с круговым движением предполагает уступку дороги транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Поскольку знаки приоритета или светофоры отсутствуют, водитель белого автомобиля должен уступить дорогу обоим автомобилям на кольце и проехать последним.

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Водители красного и синего автомобилей уже находятся на кольце и одновременно меняют полосу движения: синий поворачивает в левую полосу, а красный — в правую.

Согласно пункту 10.3 ПДД, при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

В этой ситуации синий автомобиль является помехой справа для красного.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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