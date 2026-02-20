Тест ПДР на перехресті: чи має червоне авто поступатися трамваю та автобусу

Схема проїзду регульованого перехрестя. Малюнок: "Керманич"

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Кому має поступитися водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Трамваю. Маршрутному автобусу. Трамваю і маршрутному автобусу. Має проїхати першим.

Розбір задачі

Трамвай та маршрутний автобус перебувають на головній дорозі, про що свідчить знак 2.3 "Головна дорога". Але це не має жодного значення, адже на перехресті працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Для водія червоного авто горить основний зелений сигнал світлофора. Для трамвая та автобуса горить основний червоний, але увімкнена зелена стрілка прямо у додатковій секції.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Отже, водій червоного автомобіля проїде перехрестя першим.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: