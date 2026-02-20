Тест ПДД на перекрестке: должно ли красное авто уступать трамваю и автобусу

Схема проезда регулируемого перекрестка. Рисунок: "Керманич"

Задача из тем о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кому должен уступить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

Трамваю. Маршрутному автобусу. Трамваю и маршрутному автобусу. Должен проехать первым.

Разбор задачи

Трамвай и маршрутный автобус находятся на главной дороге, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога". Но это не имеет никакого значения, ведь на перекрестке работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Для водителя красного авто горит основной зеленый сигнал светофора. Для трамвая и автобуса горит основной красный, но включена зеленая стрелка прямо в дополнительной секции.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Следовательно, водитель красного автомобиля проедет перекресток первым.

Правильный ответ

№4

