Україна
Тест ПДД — кому должно уступить красное авто

Дата публикации 20 февраля 2026 20:40
Тест ПДД на перекрестке: должно ли красное авто уступать трамваю и автобусу
Схема проезда регулируемого перекрестка. Рисунок: "Керманич"

Задача из тем о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кому должен уступить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Трамваю.
  2. Маршрутному автобусу.
  3. Трамваю и маршрутному автобусу.
  4. Должен проехать первым.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто проїде першим

Трамвай и маршрутный автобус находятся на главной дороге, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога". Но это не имеет никакого значения, ведь на перекрестке работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Для водителя красного авто горит основной зеленый сигнал светофора. Для трамвая и автобуса горит основной красный, но включена зеленая стрелка прямо в дополнительной секции.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Следовательно, водитель красного автомобиля проедет перекресток первым.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
