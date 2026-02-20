Тест ПДД на перекрестке: должно ли красное авто уступать трамваю и автобусу

Тест ПДД — кому должно уступить красное авто
Задача из тем о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кому должен уступить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Трамваю.
- Маршрутному автобусу.
- Трамваю и маршрутному автобусу.
- Должен проехать первым.
Разбор задачи
Трамвай и маршрутный автобус находятся на главной дороге, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога". Но это не имеет никакого значения, ведь на перекрестке работает светофор.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Для водителя красного авто горит основной зеленый сигнал светофора. Для трамвая и автобуса горит основной красный, но включена зеленая стрелка прямо в дополнительной секции.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Следовательно, водитель красного автомобиля проедет перекресток первым.
Правильный ответ
№4
