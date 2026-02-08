Тест ПДД: ловушка на перекрестке — обязан ли водитель ехать налево?

Движение на перекрестке с дополнительной секцией светофора. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков, движение на которых регулируется светофорами. Нарушит ли правила водитель белого автомобиля, если будет ждать зеленого сигнала, чтобы ехать прямо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Нарушит. Не нарушит.

Разбор задачи

На перекрестке включен красный основной сигнал светофора, запрещающий движение во всех направлениях. В то же время светится зеленая стрелочка в дополнительной секции, которая разрешает поворот налево. Водитель зеленого автомобиля на крайней левой полосе намерен повернуть налево, но ему мешает водитель белой машины впереди, который планирует ехать прямо.

Читаем пункт 16.10 ПДД:

"На перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, водитель, находящийся на полосе, с которой делается поворот, должен продолжать движение в направлении, которое указывает стрелка, включенная в дополнительной секции, если его остановка на запрещающий сигнал светофора создаст помехи транспортным средствам, движущимся за ним по той же полосе".

Правильный ответ

№1

