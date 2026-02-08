Тест ПДР: пастка на перехресті — чи зобов’язаний водій їхати ліворуч?

Рух на перехресті з додатковою секцією світлофора. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть, рух на яких регулюється світлофорами. Чи порушить правила водій білого автомобіля, якщо чекатиме зеленого сигналу, щоб їхати прямо у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Порушить. Не порушить.

Розбір задачі

На перехресті увімкнений червоний основний сигнал світлофора, що забороняє рух в усіх напрямках. Водночас світиться зелена стрілочка у додатковій секції, яка дозволяє поворот ліворуч. Водій зеленого автомобіля на крайній лівій смузі має намір повернути ліворуч, але йому заважає водій білої машини попереду, який планує їхати прямо.

Читаємо пункт 16.10 ПДР:

"На перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, який перебуває на смузі, з якої робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка, ввімкнута в додатковій секції, якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються за ним по тій самій смузі".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: