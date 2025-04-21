Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто проїде останнім

Хто останній? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто залишить перехрестя останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій синього автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Водій зеленого автомобіля. Водії білого та зеленого автомобілів разом.

Розбір задачі

На перехресті водії білого та синього автомобілів повертають праворуч, водій зеленого повертає ліворуч, а водій жовтої машини проїжджає прямо.

Перехрестя не обладнане світлофорами та є нерегульованим. Втім, там встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Згідно зі знаками, на головній дорозі знаходяться водії білого та зеленого автомобілів, а значить вони мають перевагу перед іншими авто.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Позаяк траєкторії руху білого та зеленого автомобілів не перетинаються, то вони можуть проїхати перехрестя одночасно.

Жовтий та синій автомобілі перебувають на рівнозначних другорядних дорогах. Траєкторії їхнього руху між собою перетинаються, тому хтось з них має поступитися.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

До водія жовтого автомобіля праворуч наближається синя машина, яка й проїде перехрестя наступною.

Правильна відповідь №3

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