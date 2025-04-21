Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто проедет последним

Тест ПДД — кто проедет последним нерегулируемый перекресток
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто покинет перекресток последним в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водители белого и зеленого автомобилей вместе.
Разбор задачи
На перекрестке водители белого и синего автомобилей поворачивают направо, водитель зеленого поворачивает налево, а водитель желтой машины проезжает прямо.
Перекресток не оборудован светофорами и является нерегулируемым. Впрочем, там установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
Согласно знакам, на главной дороге находятся водители белого и зеленого автомобилей, а значит они имеют преимущество перед другими авто.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Так как траектории движения белого и зеленого автомобилей не пересекаются, то они могут проехать перекресток одновременно.
Желтый и синий автомобили находятся на равнозначных второстепенных дорогах. Траектории их движения между собой пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
К водителю желтого автомобиля справа приближается синяя машина, которая и проедет перекресток следующей.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
- Тест ПДД: кто нарушает правила на круговом перекрестке
- Быстрый тест по ПДД: можно ли водителю развернуться?
Читайте Новини.LIVE!