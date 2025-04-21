Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто проедет последним

Кто последний? Рисунок: "За! Правилам"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто покинет перекресток последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Водитель зеленого автомобиля. Водители белого и зеленого автомобилей вместе.

Разбор задачи

На перекрестке водители белого и синего автомобилей поворачивают направо, водитель зеленого поворачивает налево, а водитель желтой машины проезжает прямо.

Перекресток не оборудован светофорами и является нерегулируемым. Впрочем, там установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Согласно знакам, на главной дороге находятся водители белого и зеленого автомобилей, а значит они имеют преимущество перед другими авто.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Так как траектории движения белого и зеленого автомобилей не пересекаются, то они могут проехать перекресток одновременно.

Желтый и синий автомобили находятся на равнозначных второстепенных дорогах. Траектории их движения между собой пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

К водителю желтого автомобиля справа приближается синяя машина, которая и проедет перекресток следующей.

Правильный ответ №3

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