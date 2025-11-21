Відео
Україна
Тест ПДР — які ТЗ можуть їхати за сигналом регулювальника

Дата публікації: 21 листопада 2025 19:45
Оновлено: 15:30
Тест ПДР з регулювальником: який водій має право на рух за сигналом
Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації? 

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Червоний та зелений автомобілі.
  2. Зелений автомобіль та трамвай.
  3. Синій автомобіль та трамвай.
  4. Зелений автомобіль.
  5. Трамвай.
  6. Усім транспортним засобам рух заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має право на проїзд?

Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника, який стоїть з руками витягнутими в сторони. Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

  • з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
  • з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином, водії зеленого та червоного автомобілів не мають права продовжити рух. Водієві синьої машини дозволяється проїхати прямо та праворуч, але йому потрібно ліворуч, тому він буде чекати іншого сигналу. Водієві трамвая дозволено лише рух прямо, тому він також має чекати.

Правильна відповідь

№6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
