Тест ПДД с регулировщиком: какой водитель имеет право на движение по сигналу

Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство может проехать перекресток по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Красный и зеленый автомобили. Зеленый автомобиль и трамвай. Синий автомобиль и трамвай. Зеленый автомобиль. Трамвай. Всем транспортным средствам движение запрещено.

Разбор задачи

Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика, который стоит с вытянутыми в стороны руками. Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом, водители зеленого и красного автомобилей не имеют права продолжить движение. Водителю синей машины разрешается проехать прямо и направо, но ему нужно налево, поэтому он будет ждать другого сигнала. Водителю трамвая разрешено только движение прямо, поэтому он также должен ждать.

Правильный ответ

№6

