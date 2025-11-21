Тест ПДД с регулировщиком: какой водитель имеет право на движение по сигналу

Тест ПДД — какие ТС могут ехать по сигналу регулировщика
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство может проехать перекресток по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Красный и зеленый автомобили.
- Зеленый автомобиль и трамвай.
- Синий автомобиль и трамвай.
- Зеленый автомобиль.
- Трамвай.
- Всем транспортным средствам движение запрещено.
Разбор задачи
Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика, который стоит с вытянутыми в стороны руками. Читаем пункт 8.8 ПДД:
"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
- с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
- со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
Таким образом, водители зеленого и красного автомобилей не имеют права продолжить движение. Водителю синей машины разрешается проехать прямо и направо, но ему нужно налево, поэтому он будет ждать другого сигнала. Водителю трамвая разрешено только движение прямо, поэтому он также должен ждать.
Правильный ответ
№6
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!