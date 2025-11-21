Видео
Видео

Тест ПДД — какие ТС могут ехать по сигналу регулировщика

Дата публикации 21 ноября 2025 19:45
обновлено: 15:30
Тест ПДД с регулировщиком: какой водитель имеет право на движение по сигналу
Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство может проехать перекресток по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Красный и зеленый автомобили.
  2. Зеленый автомобиль и трамвай.
  3. Синий автомобиль и трамвай.
  4. Зеленый автомобиль.
  5. Трамвай.
  6. Всем транспортным средствам движение запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто має право на проїзд?

Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика, который стоит с вытянутыми в стороны руками. Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

  • с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
  • со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом, водители зеленого и красного автомобилей не имеют права продолжить движение. Водителю синей машины разрешается проехать прямо и направо, но ему нужно налево, поэтому он будет ждать другого сигнала. Водителю трамвая разрешено только движение прямо, поэтому он также должен ждать.

Правильный ответ

№6

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
