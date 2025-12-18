Тест ПДР на складному перехресті: кого ви пропускаєте

Хто кого пропустить? Фото: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Як ви проїдете перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Пропустите автобус. Пропустите автобус та синій автомобіль. Пропустите усі транспортні засоби. Проїдете першим.

Розбір задачі

На перехресті автобус та синій автомобіль повертають ліворуч, червона машина повертає праворуч, а ви проїжджаєте прямо.

Згідно зі знаками 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", ви та водій червоного автомобіля перебуваєте на другорядних дорогах, а отже, зобовʼязані пропустити автобус та синє авто, які рухаються головними.

Читаємо 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Водій червоного автомобіля наближається до вас з правого боку, тому йому також потрібно дати дорогу.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№3

