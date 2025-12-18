Видео
Видео

Тест ПДД — как вы проедете сложный перекресток

Дата публикации 18 декабря 2025 20:40
Тест ПДД на сложном перекрестке: кого вы пропускаете
Кто кого пропустит? Фото: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Как вы проедете перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Пропустите автобус.
  2. Пропустите автобус и синий автомобиль.
  3. Пропустите все транспортные средства.
  4. Проедете первым.

Разбор задачи

Тест з ПДР: я ви проїдете перехрестя?

На перекрестке автобус и синий автомобиль поворачивают налево, красная машина поворачивает направо, а вы проезжаете прямо.

Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", вы и водитель красного автомобиля находитесь на второстепенных дорогах, а значит, обязаны пропустить автобус и синее авто, которые движутся по главным.

Читаем 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водитель красного автомобиля приближается к вам с правой стороны, поэтому ему также нужно уступить дорогу.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
