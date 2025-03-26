Тест ПДР на нерегульованому перехресті — як роз’їдуться водії

Який порядок? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку автомобілі проїдуть нерегульоване перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоний автомобіль разом з жовтим, синій. Синій автомобіль, червоний разом з жовтим. Червоний автомобіль, синій, жовтий. Жовтий автомобіль, синій, червоний.

Розбір задачі

На перехресті водії червоного та синього автомобілів повертають ліворуч, а водій жовтого — праворуч. Перехрестя не обладнане світлофорами, але на ньому встановлені знаки пріоритету: 2.1 "Дати дорогу", 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" та 7.8 "Напрямок головної дороги". На головній знаходиться лише водій червоного автомобіля, а отже, він проїжджає першим.

Позаяк інші два автомобілі перебувають на рівнозначних другорядних дорогах, то їхні водії роз'їдуться за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Тобто перевагу має водій синього автомобіля, який проїде перехрестя другим.

Правильна відповідь №3

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