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Тест ПДД — как разъехаться на нерегулируемом перекрестке

26 марта 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — как разъедутся водители
Какой порядок? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке автомобили проедут нерегулируемый перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Красный автомобиль вместе с желтым, синий.
  2. Синий автомобиль, красный вместе с желтым.
  3. Красный автомобиль, синий, желтый.
  4. Желтый автомобиль, синий, красный.

Разбор задачи

Тест з ПДР: який порядок розʼїзду авто на нерегульованому перехресті?

На перекрестке водители красного и синего автомобилей поворачивают налево, а водитель желтого — направо. Перекресток не оборудован светофорами, но на нем установлены знаки приоритета: 2.1 "Уступить дорогу", 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и 7.8 "Направление главной дороги". На главной находится только водитель красного автомобиля, а следовательно, он проезжает первым.

Так как другие два автомобиля находятся на равнозначных второстепенных дорогах, то их водители разъедутся по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть преимущество имеет водитель синего автомобиля, который проедет перекресток вторым.

Правильный ответ №3

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