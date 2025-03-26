Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — как разъедутся водители

Какой порядок? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке автомобили проедут нерегулируемый перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красный автомобиль вместе с желтым, синий. Синий автомобиль, красный вместе с желтым. Красный автомобиль, синий, желтый. Желтый автомобиль, синий, красный.

Разбор задачи

На перекрестке водители красного и синего автомобилей поворачивают налево, а водитель желтого — направо. Перекресток не оборудован светофорами, но на нем установлены знаки приоритета: 2.1 "Уступить дорогу", 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и 7.8 "Направление главной дороги". На главной находится только водитель красного автомобиля, а следовательно, он проезжает первым.

Так как другие два автомобиля находятся на равнозначных второстепенных дорогах, то их водители разъедутся по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть преимущество имеет водитель синего автомобиля, который проедет перекресток вторым.

Правильный ответ №3

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