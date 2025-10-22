Відео
Україна
Тест ПДР — як має вчинити водій автомобіля

Тест ПДР — як має вчинити водій автомобіля

Дата публікації: 22 жовтня 2025 19:45
Оновлено: 15:17
Цікавий тест ПДР: як має вчинити водій автомобіля
Що робити? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд пішохідних переходів та зупинок транспортних засобів. Як має вчинити водій білого  автомобіля у зображеній на малюнку ситуації, якщо водій жовтої машини зупинився?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Зменшити швидкість.
  2. Обов'язково зупинитися.
  3. Зменшити швидкість, а у разі потреби зупинитися.
  4. Продовжувати рух прямо без зменшення швидкості.

Розбір задачі

Тест з ПДР: як має вчинити водій автомобіля?

Водії автомобілів наблизились до нерегульованого пішохідного переходу. Водій жовтої машини вирішив зупинитися. Пішоходів на переході не видно, але водій білого автомобіля про це не знає, раптом пішохода закриває собою жовте авто.

Читаємо пункт 18.4 ПДР:

"Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
