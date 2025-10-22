Интересный тест ПДД: как должен поступить водитель автомобиля

Что делать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде пешеходных переходов и остановок транспортных средств. Как должен поступить водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации, если водитель желтой машины остановился?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Снизить скорость. Обязательно остановиться. Снизить скорость, а в случае необходимости остановиться. Продолжать движение прямо без снижения скорости.

Разбор задачи

Водители автомобилей приблизились к нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель желтой машины решил остановиться. Пешеходов на переходе не видно, но водитель белого автомобиля об этом не знает, вдруг пешехода закрывает собой желтое авто.

Читаем пункт 18.4 ПДД:

"Если перед нерегулируемым пешеходным переходом сбавляет скорость или остановилось транспортное средство, водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, должны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться и могут продолжить (возобновить) движение только убедившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов, для которых может быть создано препятствие или опасность".

Правильный ответ

№3

