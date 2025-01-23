Тест з ПДР на перехресті — куди може проїхати авто

Куди дозволено проїхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди може продовжити рух водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо та праворуч. Праворуч. Прямо та розворот. Праворуч та ліворуч. Усі напрямки, окрім ліворуч. Усі напрямки, окрім праворуч.

Розбір задачі

На перехресті водієві червоного автомобіля пропонують чотири напрямки для продовження руху: прямо, праворуч, ліворуч та розворот.

Зелений сигнал світлофора дозволяє рух в усіх напрямках. Але варто також звернути увагу на знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Таким чином поворот ліворуч заборонений, адже водій у такому разі опиниться на зустрічній смузі.

При цьому розворот та проїзд прямо не заборонені.

Повертати праворуч потрібно з правої смуги, а водій червоного авто знаходиться на лівій.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку...".

Але права смуга зайнята жовтим автомобілем, який зламався, що заважає водію червоного автомобіля виконати поворот звідти.

Читаємо пункт 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Таким чином водієві червоного автомобіля дозволяються проїхати в усіх напрямках, окрім ліворуч.

Правильна відповідь №5

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