Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест ПДР для уважних — куди може проїхати авто arrow

Тест ПДР для уважних — куди може проїхати авто

23 січня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР на перехресті — куди може проїхати авто
Куди дозволено проїхати? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди може продовжити рух водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Прямо та праворуч.
  2. Праворуч.
  3. Прямо та розворот.
  4. Праворуч та ліворуч.
  5. Усі напрямки, окрім ліворуч.
  6. Усі напрямки, окрім праворуч.

Розбір задачі

Тест з ПДР: які напрямки руху дозволені?

На перехресті водієві червоного автомобіля пропонують чотири напрямки для продовження руху: прямо, праворуч, ліворуч та розворот.

Зелений сигнал світлофора дозволяє рух в усіх напрямках. Але варто також звернути увагу на знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Дорожній знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Таким чином поворот ліворуч заборонений, адже водій у такому разі опиниться на зустрічній смузі.

При цьому розворот та проїзд прямо не заборонені.

Повертати праворуч потрібно з правої смуги, а водій червоного авто знаходиться на лівій.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку...".

Але права смуга зайнята жовтим автомобілем, який зламався, що заважає водію червоного автомобіля виконати поворот звідти.

Читаємо пункт 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Таким чином водієві червоного автомобіля дозволяються проїхати в усіх напрямках, окрім ліворуч.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом через зарплату

06:40 Обіцянки Трампа — чи закінчиться війна в Україні за три місяці

06:40 В Україні змінились на мідь — скільки дають за кольорові метали

06:33 Квартира для дитини — як передати у власність у 2025 році

06:30 Соя знову дорожчає у січні — нові ціни на зернові в Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:30 Хто має з'явитися до ТЦК і пройти ВЛК до 4 лютого

06:25 Мокрий сніг, але дещо потеплішає — прогноз погоди на сьогодні

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

06:10 Хто з українців отримає соцдопомогу замість пенсії у 2025 році

06:02 Кращі бюджетні смартфони 2025 року — 3 найцікавіші моделі

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом через зарплату

06:40 Обіцянки Трампа — чи закінчиться війна в Україні за три місяці

06:40 В Україні змінились на мідь — скільки дають за кольорові метали

06:33 Квартира для дитини — як передати у власність у 2025 році

06:30 Соя знову дорожчає у січні — нові ціни на зернові в Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:30 Хто має з'явитися до ТЦК і пройти ВЛК до 4 лютого

06:25 Мокрий сніг, але дещо потеплішає — прогноз погоди на сьогодні

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

06:10 Хто з українців отримає соцдопомогу замість пенсії у 2025 році

06:02 Кращі бюджетні смартфони 2025 року — 3 найцікавіші моделі

06:40 В Україні змінились на мідь — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати