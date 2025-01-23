Тест по ПДД на перекрестке — куда может проехать авто

Куда разрешено проехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Куда может продолжить движение водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Прямо и направо. Направо. Прямо и разворот. Прямо и налево. Все направления, кроме налево. Все направления, кроме направо.

Разбор задачи

На перекрестке водителю красного автомобиля предлагают четыре направления для продолжения движения: прямо, направо, налево и разворот.

Зеленый сигнал светофора разрешает движение во всех направлениях. Но стоит также обратить внимание на знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Таким образом поворот налево запрещен, ведь водитель в таком случае окажется на встречной полосе.

При этом разворот и проезд прямо не запрещены.

Поворачивать направо нужно с правой полосы, а водитель красного авто находится на левой.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении...".

Но правая полоса занята желтым автомобилем, который сломался, что мешает водителю красного автомобиля выполнить поворот оттуда.

Читаем пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство из-за своих габаритов или других причин не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 этих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или указательных дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

Таким образом водителю красного автомобиля разрешается проехать во всех направлениях, кроме поворота налево.

Правильный ответ №5

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