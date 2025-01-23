Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Тест ПДД для внимательных — куда может проехать авто arrow

Тест ПДД для внимательных — куда может проехать авто

23 января 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД на перекрестке — куда может проехать авто
Куда разрешено проехать? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Куда может продолжить движение водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Прямо и направо.
  2. Направо.
  3. Прямо и разворот.
  4. Прямо и налево.
  5. Все направления, кроме налево.
  6. Все направления, кроме направо.

Разбор задачи

Тест по ПДД: какие направления движения разрешены?

На перекрестке водителю красного автомобиля предлагают четыре направления для продолжения движения: прямо, направо, налево и разворот.

Зеленый сигнал светофора разрешает движение во всех направлениях. Но стоит также обратить внимание на знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Дорожный знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Таким образом поворот налево запрещен, ведь водитель в таком случае окажется на встречной полосе.

При этом разворот и проезд прямо не запрещены.

Поворачивать направо нужно с правой полосы, а водитель красного авто находится на левой.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении...".

Но правая полоса занята желтым автомобилем, который сломался, что мешает водителю красного автомобиля выполнить поворот оттуда.

Читаем пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство из-за своих габаритов или других причин не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 этих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или указательных дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

Таким образом водителю красного автомобиля разрешается проехать во всех направлениях, кроме поворота налево.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:40 Зарплаты в Украине и Польше — как отличаются средние доходы

11:38 На Львовщине мужчина избил знакомого — решение суда

11:37 Атаки дронов создают финансовое давление, — командир службы БпЛА

11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 День соборности в Филадельфии — фоторепортаж Новини.LIVE

11:03 На Солнце заметили несколько вспышек — прогноз магнитных бурь

11:01 Столица криминала —Одесса оказалась в ТОП опасных городов

11:00 Программу "Теплая зима" продлили — кто получит 6,5 тыс. грн

10:56 Владимир Кличко ответил, вернется ли он на ринг

11:40 Зарплаты в Украине и Польше — как отличаются средние доходы

11:38 На Львовщине мужчина избил знакомого — решение суда

11:37 Атаки дронов создают финансовое давление, — командир службы БпЛА

11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 День соборности в Филадельфии — фоторепортаж Новини.LIVE

11:03 На Солнце заметили несколько вспышек — прогноз магнитных бурь

11:01 Столица криминала —Одесса оказалась в ТОП опасных городов

11:00 Программу "Теплая зима" продлили — кто получит 6,5 тыс. грн

10:56 Владимир Кличко ответил, вернется ли он на ринг

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать