Тест ПДР для уважних: кому має дати дорогу водій авто
Задача з тем про вимоги до велосипедистів та про проїзд перехресть. Жовтий автомобіль повертає ліворуч, а двоє велосипедистів рухаються прямо. Якому велосипедисту повинен дати дорогу водій авто у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Велосипедисту 1.
- Велосипедисту 2.
- Повинен дати дорогу обом.
- Не повинен давати дорогу нікому.
Розбір задачі
Велосипедист 1 рухається велосипедною доріжкою та виїжджає на велосипедний переїзд, позначений інформаційно-вказівним знаком 5.92.1 "Велосипедний переїзд", що розташований поза перехрестям.
Згідно з пунктом 6.5 ПДР, якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою.
Отже, велосипедист 1 має пропустити як жовтий автомобіль, так і другого велосипедиста.
Велосипедист 2 їде рівнозначною дорогою з автомобілем, про що свідчать встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога".
Згідно з пунктом 16.13 ПДР, перед поворотом ліворуч водій авто зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо.
Таким чином, водій жовтого автомобіля зобов'язаний дати дорогу лише велосипедисту 2.
Правильна відповідь №2
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