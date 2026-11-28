Поворот жовтого авто ліворуч біля велосипедного переїзду. Малюнок: За! Правилами

Задача з тем про вимоги до велосипедистів та про проїзд перехресть. Жовтий автомобіль повертає ліворуч, а двоє велосипедистів рухаються прямо. Якому велосипедисту повинен дати дорогу водій авто у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Реклама

Варіанти відповіді

Велосипедисту 1. Велосипедисту 2. Повинен дати дорогу обом. Не повинен давати дорогу нікому.

Розбір задачі

Велосипедист 1 рухається велосипедною доріжкою та виїжджає на велосипедний переїзд, позначений інформаційно-вказівним знаком 5.92.1 "Велосипедний переїзд", що розташований поза перехрестям.

Згідно з пунктом 6.5 ПДР, якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою.

Читайте також:

Отже, велосипедист 1 має пропустити як жовтий автомобіль, так і другого велосипедиста.

Велосипедист 2 їде рівнозначною дорогою з автомобілем, про що свідчать встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога".

Згідно з пунктом 16.13 ПДР, перед поворотом ліворуч водій авто зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо.

Таким чином, водій жовтого автомобіля зобов'язаний дати дорогу лише велосипедисту 2.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: