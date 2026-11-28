Поворот желтого автомобиля налево у велосипедного переезда. Рисунок: За! Правилами

Задача по темам о требованиях к велосипедистам и о проезде перекрестков. Желтый автомобиль поворачивает налево, а двое велосипедистов движутся прямо. Какому велосипедисту должен уступить дорогу водитель авто в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Велосипедисту 1. Велосипедисту 2. Должен уступить дорогу обоим. Не должен уступать дорогу никому.

Разбор задачи

Велосипедист 1 движется по велосипедной дорожке и выезжает на велосипедный переезд, обозначенный информационно-указательным знаком 5.92.1 "Велосипедный переезд", расположенный вне перекрестка.

Согласно пункту 6.5 ПДД, если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестков, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

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Следовательно, велосипедист 1 обязан пропустить как желтый автомобиль, так и второго велосипедиста.

Велосипедист 2 едет по дороге, равнозначной с автомобилем, о чем свидетельствуют установленные знаки приоритета 2.3 "Главная дорога".

Согласно пункту 16.13 ПДД, перед поворотом налево водитель автомобиля обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо.

Таким образом, водитель желтого автомобиля обязан уступить дорогу только велосипедисту 2.

Правильный ответ №2

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