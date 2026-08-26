Тест ПДР для грамотних водіїв: визначте порядок проїзду перехрестя

Схеми руху транспортних засобів на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть. Велосипедист та мотоцикліст проїжджають прямо, а водії жовтого та синього автомобілів повертають ліворуч. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Реклама

Варіанти відповіді

Жовте авто та велосипед разом, мотоцикл, синє авто. Мотоцикл, велосипед та жовте авто разом, синє авто. Велосипед, синє авто, жовте авто, мотоцикл. Жовте авто, мотоцикл, синє авто, велосипед. Синє авто, мотоцикл, жовта авто та велосипед разом.

Розбір задачі

Встановлений світлофор, але він не працює, отже перехрестя з регульованого перетворюється на нерегульоване.

Згідно зі знаком 2.3 "Головна дорога", на другорядних дорогах перебувають водії мотоцикла та синього авто, а пріоритет у русі мають велосипедист та водій жовтої машини. Останні й проїдуть перехрестя першими. Їхні траєкторії не перетинаються, тому зробити це вони можуть одночасно.

Відповідно до пункту 16.11 ПДР, на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин головною дорогою.

Читайте також:

Водій синього авто проїде останнім, адже він повертає ліворуч, тому має пропустити мотоцикліста, який проїжджає прямо.

За пунктом 16.13 ПДР, перед поворотом ліворуч водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: