Тест ПДД для грамотных водителей: определите порядок проезда перекрестка

Схемы движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о проезде перекрестков. Велосипедист и мотоциклист едут прямо, а водители желтого и синего автомобилей поворачивают налево. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Желтый автомобиль и велосипед вместе, мотоцикл, синий автомобиль. Мотоцикл, велосипед и желтый автомобиль вместе, синий автомобиль. Велосипед, синяя машина, желтая машина, мотоцикл. Желтый автомобиль, мотоцикл, синий автомобиль, велосипед. Синяя машина, мотоцикл, желтая машина и велосипед вместе.

Разбор задачи

Установлен светофор, но он не работает, следовательно, перекресток из регулируемого превращается в нерегулируемый.

Согласно знаку 2.3 "Главная дорога", на второстепенных дорогах находятся водители мотоцикла и синей машины, а приоритет в движении имеют велосипедист и водитель желтой машины. Последние и проедут перекресток первыми. Их траектории не пересекаются, поэтому сделать это они могут одновременно.

В соответствии с пунктом 16.11 ПДД, на перекрестке неравных по значимости дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному пересечению проезжих частей по главной дороге.

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Водитель синего автомобиля проедет последним, ведь он поворачивает налево, поэтому должен пропустить мотоциклиста, который едет прямо.

Согласно пункту 16.13 ПДД, перед поворотом налево водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо.

Правильный ответ №1

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