Тест ПДР для уважних: як правильно розвернутися на перехресті
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку, а також на знання вимог дорожньої розмітки. Водієві синього автомобіля запропоновані дві траєкторії розвороту на перехресті: по дальній дузі (1) та по ближній (2). Який варіант маневру дозволяється виконати у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Варіант розвороту 1.
- Варіант розвороту 2.
- Обидва варіанти дозволені.
- Обидва варіанти заборонені.
Розбір задачі
Відповідно до пункту 8.5 ПДР, комбіновану лінію 1.11 дозволяється перетинати лише з боку переривчастої частини. Перетин з боку суцільної дозволено тільки при завершенні обгону або об'їзду перешкоди.
Рухаючись по траєкторії 1, водій синього автомобіля спочатку перетинає лінію 1.11 з дозволеного переривчастого боку, однак на завершенні розвороту змушений перетнути її вже з боку суцільної лінії, що заборонено.
Натомість траєкторія 2 дозволяє виконати розворот без перетину суцільної лінії розмітки.
Правильна відповідь №2
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