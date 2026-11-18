Тест ПДР для досвідчених водіїв: чи можна об’їхати затор
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Водій червоного автомобіля рухається крайньою правою смугою. Попереду нього утворився затор, який він планує об'їхати з виїздом на сусідню смугу. Чи дозволено йому виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
Праворуч від автомобіля встановлено дорожній знак 5.13 "Дорога з реверсивним рухом". Ліворуч над смугою розташований реверсивний світлофор, який у цей момент вимкнений.
Смуги на проїзній частині розділені між собою подвійною переривчастою горизонтальною розміткою 1.9.
Згідно з пунктом 8.7.4 ПДР, при вимкнених сигналах реверсивного світлофора, що розташований над смугою, позначеною з обох боків дорожньою розміткою 1.9, в'їзд на цю смугу заборонено.