Траєкторія руху червоного авто. Малюнок: Керманич

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Водій червоного автомобіля рухається крайньою правою смугою. Попереду нього утворився затор, який він планує об'їхати з виїздом на сусідню смугу. Чи дозволено йому виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Праворуч від автомобіля встановлено дорожній знак 5.13 "Дорога з реверсивним рухом". Ліворуч над смугою розташований реверсивний світлофор, який у цей момент вимкнений.

Смуги на проїзній частині розділені між собою подвійною переривчастою горизонтальною розміткою 1.9.

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Згідно з пунктом 8.7.4 ПДР, при вимкнених сигналах реверсивного світлофора, що розташований над смугою, позначеною з обох боків дорожньою розміткою 1.9, в'їзд на цю смугу заборонено.

Правильна відповідь №2