Тест ПДР для уважних: чи можна випередити велосипедиста
Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та розмітки, а також загальних положень ПДР. Водій синього автомобіля збирається випередити велосипедиста, який рухається біля правого краю проїзної частини. Чи дозволяється йому цей маневр у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Дозволяється, якщо швидкість велосипедиста попереду менш як 30 км/год.
- Забороняється.
Розбір задачі
На ділянці дороги встановлено заборонний дорожній знак 3.25 "Обгін заборонено", а смуги руху розділяє суцільна лінія дорожньої розмітки 1.1.
Як виняток знак 3.25 та розмітка 1.1 дозволяють обгін поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.
Втім, у зображеній на малюнку ситуації умова швидкості велосипедиста не має значення. Адже він рухається максимально близько до правого краю проїзної частини.
Це дозволяє водієві синього автомобіля виконати випередження у межах своєї смуги руху, не виїжджаючи на зустрічну та не перетинаючи суцільну лінію розмітки 1.1.
Згідно з пунктом 1.10 ПДР, обгін пов'язаний з виїздом на зустрічну смугу. У цьому випадку він не виконується, а отже вимоги знаку та розмітки не порушуються за будь-якої швидкості велосипедиста.
Правильна відповідь №1
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