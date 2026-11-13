Синій автомобіль випереджає велосипедиста на дорозі. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та розмітки, а також загальних положень ПДР. Водій синього автомобіля збирається випередити велосипедиста, який рухається біля правого краю проїзної частини. Чи дозволяється йому цей маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється, якщо швидкість велосипедиста попереду менш як 30 км/год. Забороняється.

Розбір задачі

На ділянці дороги встановлено заборонний дорожній знак 3.25 "Обгін заборонено", а смуги руху розділяє суцільна лінія дорожньої розмітки 1.1.

Як виняток знак 3.25 та розмітка 1.1 дозволяють обгін поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

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Втім, у зображеній на малюнку ситуації умова швидкості велосипедиста не має значення. Адже він рухається максимально близько до правого краю проїзної частини.

Це дозволяє водієві синього автомобіля виконати випередження у межах своєї смуги руху, не виїжджаючи на зустрічну та не перетинаючи суцільну лінію розмітки 1.1.

Згідно з пунктом 1.10 ПДР, обгін пов'язаний з виїздом на зустрічну смугу. У цьому випадку він не виконується, а отже вимоги знаку та розмітки не порушуються за будь-якої швидкості велосипедиста.

Правильна відповідь №1

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