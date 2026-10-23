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Головна Авто Тест ПДР про пішохідну зону: хто з водіїв порушить правила

Тест ПДР про пішохідну зону: хто з водіїв порушить правила

Ua ru
23 жовтня 2026 20:40
Тест ПДР для водіїв: хто порушить правила під заборонний знак За! Правилами
Рух трамвая та червоного авто під заборонний знак. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних та інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Трамвай та червоне легкове авто рухаються прямо в напрямку ділянки зі знаком 3.1 "Рух заборонено" та 5.36 "Пішохідна зона". Хто з водіїв порушить правила, проїхавши прямо у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише водій трамвая.
  2. Лише водій легкового автомобіля.
  3. Обидва порушать правила.
  4. Обидва не порушать правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушує правила

Перед в'їздом на ділянку встановлено дорожні знаки 3.1 "Рух заборонено" та 5.36 "Пішохідна зона".

Знак 3.1 забороняє рух транспортних засобів, за винятком тих, що обслуговують громадян чи підприємства в цій зоні, або належать місцевим мешканцям. Позаяк такі умови у задачі не вказані, проїзд прямо для водія червоного автомобіля заборонений.

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Трамвайні їде поза межами проїзної частини. Знаки 3.1 та 5.36 регулюють рух транспортних засобів саме проїзною частиною, тому їхня дія не поширюється на трамвай, що рухається відокремленими коліями.

Таким чином, проїхавши прямо, правила порушить лише водій легкового автомобіля.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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