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Главная Авто Тест ПДД о пешеходной зоне: кто из водителей нарушит правила

Тест ПДД о пешеходной зоне: кто из водителей нарушит правила

Ua ru
23 октября 2026 20:40
Тест ПДД для водителей: кто нарушит правила под запрещающим знаком За! Правилами
Движение трамвая и красного авто под запрещающим знаком. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих и информационно-указательных дорожных знаков. Трамвай и красный легковой автомобиль движутся прямо в направлении участка со знаками 3.1 "Движение запрещено" и 5.36 "Пешеходная зона". Кто из водителей нарушит правила, проехав прямо в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только водитель трамвая.
  2. Только водитель легкового автомобиля.
  3. Оба нарушат правила.
  4. Оба не нарушат правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушує правила

Перед въездом на участок установлены дорожные знаки 3.1 "Движение запрещено" и 5.36 "Пешеходная зона".

Знак 3.1 запрещает движение транспортных средств, за исключением тех, которые обслуживают граждан или предприятия в этой зоне, либо принадлежат местным жителям. Поскольку такие условия в задаче не указаны, проезд прямо для водителя красного автомобиля запрещен.

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Трамвай движется за пределами проезжей части. Знаки 3.1 и 5.36 регулируют движение транспортных средств именно по проезжей части, поэтому их действие не распространяется на трамвай, движущийся по отдельным путям.

Таким образом, проехав прямо, правила нарушит только водитель легкового автомобиля.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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