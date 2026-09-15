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Главная Авто Тест ПДД, в котором ошиблись 35%: какие направления разрешены

Тест ПДД, в котором ошиблись 35%: какие направления разрешены

Ua ru
15 сентября 2026 20:40
Коварный тест ПДД: какие направления разрешены водителю
Автомобиль на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задание на знание требований запрещающих дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. На перекрестке водителю красного автомобиля предлагаются четыре направления для дальнейшего движения: направо (А), прямо (Б), разворот (В) и налево (Г). По какой из траекторий он может ехать, не нарушая правила, в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только А.
  2. А и Б.
  3. Все, кроме Г.
  4. Все, кроме В.
  5. Только Б.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди можна їхати

Дорожный знак 3.23 "Поворот налево запрещен" однозначно не позволяет водителю повернуть налево (Г). Впрочем, этот знак не запрещает разворот.

Но траектория разворота (В) проходит через пешеходный переход. Согласно пункту 10.7 ПДД, разворот не допускается на пешеходных переходах и ближе 10 м от них. Водителю нужно разворачиваться в пределах перекрестка, тогда проблем не было бы.

Читайте также:

Но ничто не запрещает водителю красного автомобиля повернуть направо (А) или спокойно ехать прямо (Б).

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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